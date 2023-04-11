新竹市政府開辦、能幫長輩找回青春活力的「高年級生俱樂部」系列課程即起再受理報名，一起來變年輕吧。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府開辦、能幫長輩找回青春活力的「高年級生俱樂部」系列課程即起再受理報名，今年共規畫10班，除了爵士樂團、街舞、流行復古舞班、木箱鼓、阿卡貝拉民歌班、微瑜珈等，更新增瑜珈球、TRX、快樂JumpJump等多元課程，大家一起來變年輕吧！

社會處表示，市府的「老幼共好」政策，十分重視打造長者的身心健康環境，而「高年級生俱樂部」主打多元、年輕化的課程，今年除「微瑜珈」外，更增加「瑜珈球」課程，而World Gym健身房更提供回饋措施，讓上課的爺爺奶奶們可於開課前1小時提早進場，自由使用健身房器材。

社會處指出，「TRX」懸吊式阻抗訓練（Total Body Resistance Exercise）首次與新竹市竹光國民運動中心合作，可以讓爺奶們鍛鍊核心肌群，增加肌耐力；「快樂JumpJump」跳床課也是首次與X Jumping跳床健康俱樂部合作，讓爺奶趕上最流行的運動風潮，課後將提供1杯營養蛋白飲品，補充爺奶能量。

此外，「靈活腦學苑」為竹市新開辦的課程，內容包含老人權益、防詐騙、意定監護、財產信託、道路安全宣導等主題課程，課程內容除可吸收新知外，每堂課均有有獎徵答，獎品相當豐富。

今年71歲的林爺爺剛退休時僅參加歌唱班、電腦班等較靜態的課程，自2021年初接觸了高年級生俱樂部的街舞課程後，發現並不會像電視上年輕人跳的如此激烈，老師設計的動作皆非常適合老人家律動，身體更比以往還要靈活、健康，林爺爺也因此成為高年級生俱樂部的超級鐵粉。

社會處說明，許多長輩藉著參與高年級生俱樂部，重拾年輕時的夢想或培養興趣，不論是玩音樂、跳舞或是健身，皆豐富了退休後的生活，歡迎設籍新竹市且年滿55歲的高年級生們作伙來玩，活動自即日起至5月3日止開放受理現場報名，可洽專線03-5787420，或於上班時間親洽東區老人文康中心（安康街5巷1號1樓）報名。