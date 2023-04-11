台中東勢地區是客家大埔腔重鎮，具有獨特魅力，台中市府規畫將東勢打造為浪漫台3線南入口，立委江啟臣去年協助向中央客委會爭取經費，執行「東勢客家文化園區全區整體規畫及既有建物修繕細部設計」，11日舉辦會勘，台中市府預計年底完成細部設計，明年進入工程經費階段，高達上億的客家建設將打造東勢成為推廣大埔客的重要發展基地。

東勢客家文化園區第一期建設在2021年底完成，由中央補助3000萬元，中市府自籌846萬元。台中市府並於去年提出第二期工程規畫，計畫整合園區周邊土地，擴大東勢客家園區範圍並增加入新元素，打造成為浪漫台3線南入口最重要的文化展演點。

東勢客家文化園區將進行第二期改善，立委江啟臣11日舉辦會勘。（陳淑娥攝）

江啟臣指出，市府目前正執行細部設計工作，除東勢客家文化園區本體的修整建工程外，也應一併考量以東勢客家文化園區為起點的周邊客家傳統文化元素，例如與東勢客家文化園區緊鄰「客家故事館」，加上形象商圈、客家美食街，以及鄰近的東勢林業文化園區，甚至是著名的東豐鐵馬道，以社區串聯、效果加乘為目標。

江啟臣說，「客家故事館」是2016年中央與地方合資5253萬元修復，目前僅周六、日開放，平日需預約方能參觀，對民眾而言，可親近度不高，加上管理機關屬教育局，恐有違推廣客家文化的原意，建議市政府應再研議規畫可行方案，增加開放時間，或策展客家文化活動，讓客家故事館發揮其傳承、發揚、教育客家文化之價值與功能。

台中市客委會主委江俊龍指出，市府在完成第一階段工程後，民間反饋意見良好，客委會啟動第二階段工程，目前正辦理「火車站復舊及附屬自償性空間的建置」細部設計，計畫總經費1000萬元，由中央補助840萬元，市府自籌160萬元。

中央客委會副主委周江杰表示，自2016年到現在，中央全力支持東勢文化園區改善工程，除了第一期工程，第二期的設計案預計年底完成細部設計，明年將進入工程經費階段，預料將是高達上億的客家建設，希望將東勢打造成推廣大埔客的重要發展基地。

市議員吳振嘉表示，希望能將舊火車站周邊規畫更加完善，朝向全齡化使用的方向邁進。上新里長王綉滿指出，周邊連結道路並不完善，旅遊便利性實在不足。

廣興里長廖紫台說，客家文化園區可看性不足，民眾造訪意願降低，建議可參考嘉義高跟鞋教堂經驗打造亮點。中嵙里長王鎭樑表示，除了客家文化園區、林業文化園區，建議也可連結「梨文化園區」，結合在地農產發展，將重要建設與產業發展效果極大化。