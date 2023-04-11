立法院今（11）日三讀通過「行政院組織法」第3條修正草案，農委會將升格為農業部，而在昨該草案交付黨團協商時，農委會主委陳吉仲激動落淚。對此，國民黨台北市議員李彥秀痛批，當農民、消費者因缺蛋和豬肉價格高漲而苦不堪言時，都未見陳吉仲流淚，「鱷魚的眼淚讓人恐懼，陳吉仲的眼淚讓人心寒」。

李彥秀今在臉書發文表示，陳吉仲落淚已不是第一次，早在2020年6月台灣自口蹄疫疫區除名、2021年4月與公民團體溝通，談到友人因空汙罹患肺腺癌時，陳都有落淚過，這已成了他的「正字標記」。

李彥秀提到，當陳吉仲又因農委會升格農業部草案通過儀式落淚的同時，菜市場一樣買不到雞蛋，豬肉、雞肉價格停在歷史高點，一斤梨山高麗菜的價格跌到9元，一般高麗菜更是堆得跟小山一樣高，乏人問津。

李彥秀指出，有菜販告訴彥她，高麗菜價格崩盤就是無限輪迴，政府什麼事都沒做，農民和菜販根本血本無歸；豬肉攤販也提到，肉價長期在高檔，養豬戶因成本上漲沒賺到錢，消費者看到豬肉價格高也買不下手。

李彥秀痛批，陳吉仲不曾為豬、雞農，以及買不到蛋的百姓掉過淚，也直言，陳位居農委會高官7年，結果台灣的農業產銷問題叢生，他難道沒有一點責任？可曾掉過一滴眼淚？「鱷魚的眼淚讓人恐懼，陳吉仲的眼淚讓人心寒！」