台中市政府規畫將東勢地區打造為浪漫台3線南入口，立委江啟臣11日邀相關單位會勘提到，去年病逝東勢客家歌手邱晨，曾創造出許多經典歌曲；豐原山城地區也有許多優秀音樂人，包含劉劭希、黃舒駿、林隆璇、熊天平，甚至已故音樂人張雨生的家人也住在和平區，要求行政單位將演唱會活動列入藝術季整體活動規畫內，希望客委會能藉由浪漫台3線藝術季活動，讓在地音樂人優秀作品在東勢傳唱。

今日上午會勘，江啟臣關心6月下旬將舉辦的「第2屆浪漫台3線藝術季」，除了要求藝術季的規畫與陳展務必融入東勢、石岡客家特色，更強調應結合在地文化素材，凸顯東勢特有的大茅埔文化。

中央客家委員會針對規畫中的「第2屆浪漫台3線藝術季」提出簡報，客委會訂6月24日至8月27日間於桃、竹、苗、中等4縣市17個客家文化重點發展區（鄉、鎮、市、區）辦理，規畫在石岡區設置1件藝術作品、東勢區設置8件藝術作品、東勢區大茅埔設置1件水圳藝術作品，皆預計於4月中旬進駐創作6月初設置完成。

江啟臣提到，去年病逝的東勢客家歌手邱晨（邱憲榮），曾創造出許多經典歌曲，包含「就在今夜」、「小茉莉」、「看我聽我」、「風告訴我」等，留下許多膾炙人口、動人心弦的音樂，是東勢的光榮。

此外，豐原山城地區也有許多優秀的音樂人，包含劉劭希、黃舒駿、林隆璇、熊天平，甚至已故音樂人張雨生的家人也居住在和平地區。他在現場要求行政單位將演唱會活動列入藝術季整體活動規劃內，希望客委會能藉由浪漫台3線藝術季的活動，讓在地音樂人的優秀作品，再次在東勢傳唱。