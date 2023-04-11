公民監督國會聯盟今公布立法院第10屆第6會期立委評鑑結果，共21名立委被列為優秀立委，包含民進黨13位、民眾黨3位、時力3位、無黨籍2位。其中民進黨立委江永昌因「阻擋南勢溪越域引水至石門水庫」另獲特殊貢獻獎，得到雙重認證。

21名立委被列為優秀立委，包含民進黨13位、民眾黨3位、時力3位、無黨籍2位。（公督盟提供）

優秀立委部分，內政委員會為民進黨王美惠、羅美玲、民眾黨賴香伶；外交及國防委員會為民進黨王定宇、無黨籍林昶佐、民眾黨邱臣遠；經濟委員會為時代力量邱顯智、民進黨賴瑞隆；財政委員會為民眾黨張其祿、民進黨郭國文及鍾佳濱；教育及文化委員會為時代力量王婉諭、無黨籍黃國書、民進黨范雲；交通委員會為民進黨李昆澤和劉世芳、時力陳椒華；司法及法制委員會為民進黨江永昌；社會福利及衛生環境委員會為民進黨吳玉琴、蘇巧慧、邱泰源；黨團幹部則從缺。

其中江永昌因在提案時清楚說明與NGO、行政單位協調的過程，成功阻擋南勢溪越域引水至石門水庫，守護當地生態，加上在司法法制委員會表現同樣突出，獲得優秀立委及特殊貢獻獎的雙重認證。

另外，有4名立委進入待觀察名單，分別為民進黨余天、國民黨陳雪生及廖國棟、無黨籍高金素梅。高金素梅為本屆第5度；余天則是本屆第4度。公督盟說明，余天雖法律提案有所進步，但連續兩個會期未口頭質詢；陳雪生在委員會法律、預算審議時參與程度不足，質詢狀況不佳；高金素梅法律提案沒有建樹；廖國棟則是院會、委員會出席狀況有待改善，法律提案同樣有待改善。

公督盟主要針對立委出缺席、提案、委員會討論等立院公開資料進行統計，以及透過立委提供的資訊等進行評鑑。但國民黨團去年表示，公督盟永遠戴著綠色眼鏡在監督國民黨，而前華視總經理莊豐嘉曾踐踏國會尊嚴，威脅國民黨團，公督盟執行長張宏林卻仍和莊豐嘉合開記者會為莊背書，對在野黨扣帽子，心中已失去公正立場，因此主動將公督盟列為待觀察名單，展開抵制，國民黨立委不再提供資料，因此此次優秀立委榜上才會沒有國民黨立委。