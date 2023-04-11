菲律賓和美國今天啟動雙方歷來規模最大的聯合軍事演習，在日益強硬的中國面前大秀肌肉，高調展現兩國正重新強化同盟關係。

「日經亞洲」報導，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）軍演於4月11日至28日舉行，雙方共計出動1萬7600名軍人參加一連串演習，以加強實彈演習和海上安全等方面的互操作性。

隨著華府正擴大美軍在菲國的軍事部署，菲律賓上週宣布增加美方在另外4座基地的進出權限。新增地點面向台灣和具爭議的南海，這兩個地緣政治熱點在美中區域競爭中顯得尤為重要。

總部位於華府的諮詢公司「亞洲集團」（The Asia Group）高階顧問兼研究與分析部門副主任鄧斯特（Charles Dunst）說：「美國和菲律賓希望向中國釋出嚇阻訊息，主要針對台灣議題，也涉及南海問題。」亞洲集團由白宮印度太平洋事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）共同創立。

中國昨天才剛結束為期3天的環台軍演，模擬了對台灣及台灣周邊海域關鍵目標的精確打擊。

根據報導，今年有1萬2200名美軍和5400名菲律賓軍人參與演習，人數幾乎是去年的兩倍，演習內容包括海上安全、兩棲作戰、實彈射擊訓練、城市作戰、航空作戰、網路防禦、反恐和人道援助等方面。

菲國軍方發言人艾吉拉（Medel Aguilar）在美國駐馬尼拉大使館4日發表的聲明中說，此番演習「提高我們在應對各種危機時有效合作的能力」。聲明還說，這些訓練將使盟邦在「共有和競爭的戰場空間」中完善戰術。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府上週公布新增4座可供美軍使用的軍事基地，其中位於卡加延省（Cagayan）的海軍基地距離台灣僅約400公里。菲美2014年簽定「加強國防合作協議」（EDCA），允許美軍進入菲律賓基地進行聯合訓練、儲放裝備，並建設跑道、燃料庫和美軍宿舍等設施，但不是常駐性質。

不過，小馬可仕昨天強調，菲國不允許這些基地被用來執行任何攻擊任務。

在菲美重新強化同盟關係之際，兩國國防部長與外交部長今天稍後將在華府展開7年來首場「2＋2」會談。

菲律賓外交部表示，外長馬納羅（Enrique A. Manalo）也將在一場美國論壇發表談話，討論「菲美結盟在菲律賓追求自身主權和領土完整背景下的新時代，及菲律賓為促進區域和平繁榮所做的努力」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）112411