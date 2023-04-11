1名楊姓山友與3名友人共同攀爬雪山，因罹患重感冒身體不適，由同行山友打電話向苗栗縣消防局勤務中心求救，119勤務中心立即連絡消防署國搜中心通報空勤總隊救護直昇機趕赴山區，在翠池山莊與患者會合，以吊掛方式將楊某接駁下山，至台中市東勢區河濱公園降落後，交由台中市消防局救護車送往東勢農民醫院救治。

據悉，這名楊姓男山友一行人4人，日前攀爬雪山，半途，楊某因罹患重感冒，身體不適，意識模糊，同行友人立即打電話向苗栗縣消防局勤務中心救，其中2名山友先行下山，剩餘一名陳姓山友陪同楊某，在雪山主峰旁的翠池山屋待救，糧食及保暖暫時無慮。

由於援救部隊如果以步行上山援救，最快需2天才能到達翠池山莊，因此，苗栗縣消防局改向消防署申請空勤總隊救護直升機吊掛，空勤總隊救護直升機獲報已於12時15分起飛，直接飛往翠池山屋，12時48分完成吊掛，送往台中東勢河濱公園降落，並連繫台中市政府消防局，由東勢消防分隊救護車安全送往東勢農民醫院救治。