現任立委蔡易餘確定獲民進黨提名競選連任，表示非常感謝中央黨部以及協調小組這段時間對於團結嘉義所做的努力。（呂妍庭攝）

民進黨立委初選協調將截止，嘉義縣第一選區海區原本將上演同志操戈戲碼，現任立委蔡易餘面臨縣議員黃榮利挑戰，今民進黨中央黨部宣布，黃榮利接受協調退出初選，黃榮利透露，與主席賴清德深談後，他決定以大局為重，今早已完成退選手續。

被問到初選協調過程，黃榮利不願多說，僅透露4月7日與賴清德深談後，決定以大局為重，退出初選，其他交由中央黨部對外發言，今早也完成退選手續。

黃榮利退選後，蔡易餘確定獲民進黨提名競選連任，蔡表示非常感謝中央黨部以及協調小組這段時間對於團結嘉義所做的努力，也要感謝賴清德主席這段時間的關心。

蔡易餘說，在這段期間，黃榮利議員提出諸多對於嘉義縣，甚至太保市建設的期許與建議，都是他爭取連任最好的養分，他一定會廣納建議，未來好好打拚，替民進黨守住海區立委重要一席。

蔡易餘強調，2024的總統、立委選舉，攸關嘉義縣的發展、關係台灣的未來，「為嘉義爭建設、為台灣顧未來」，一起全力團結「Team Taiwan」，守住關鍵一席，一起讓嘉義有大建設、大進步。