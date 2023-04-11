台積電預定地的楠梓產業園區去年8月動土。（高市府提供）

台積電高雄廠原訂2024年投入量產，未料傳出台積電將高雄廠計畫採購的28奈米機台清單全數取消，恐怕無法如期營運。國民黨高市議員白喬茵感嘆說，政客撈完選舉紅利、建商口袋裝滿現金，換來房價爆掉回不去，她譴責高雄市長陳其邁跳票又騙票，還暖得下去嗎？

針對媒體報導，台積電高雄廠原訂明年量產，市場傳出建廠計畫出現變化，相關機電工程標案延後1年。台積電今回應，相關製程技術與時間表依客戶需求及市場動向而定，目前正處法說會前緘默期，不便多做評論，將於4月20日法說會說明。

對此，白喬茵怒批，「成功爭取台積電來高雄設廠」是陳其邁選舉連任的最大政績，結果7奈米廠不來、28奈米機台的採購計畫也被取消，請問跳票又騙票的邁邁市長，還暖得下去嗎？

白喬茵認為，從土壤整治開始，「高市府根本就是下了十二道金牌一路開綠燈在趕工，連出了工安意外也不停工」，其實一直以來台積電對於來高雄設廠的態度都是冷冷的，反而是市政府一直敲鑼打鼓、大肆宣揚，就像是還沒追到人家就準備好媒人婆和聘禮準備強娶民女。

白喬茵怒批，2個月前她在議場問市府「台積電如果確定不來或者延後，市府會有任何作為嗎？」市府的回覆是「一定會來」，如今台積電計畫生變，政客撈完選舉紅利、建商口袋裝滿現金、整治廠商加倍收益，換來的是房價爆掉、漫天汙染，以及當地居民一顆隨著新聞上上下下的心。

白喬茵直問，若台積電延後開廠，或確定第二座廠房不來？是否有契約罰則或有什麼備案？拜託不要繼續在那邊天真的說「一定會來」了。最後更譴責市府，未來招商還是要情投意合，不然一再淪為空包彈，只是讓市民朋友跟著折騰。

國民黨高市議員李眉蓁觀察發現，整體氛圍不一樣了，感覺台積電預定地的楠梓產業園區整地等作業確實進度慢了下來，市府之前大肆宣傳，但與實際狀況差很大，對市民而言，房價變得燙手最為痛苦，買房壓力增大，而建商等帶走設廠紅利，小老百姓未蒙其利先受其害。

對此，高雄市長陳其邁今早回應，高市府與中央的應辦事項都按照進度，也積極給予協助、全力配合，相關的建廠進度，也尊重台積電的佈局、市場考量。