辭官投入民進黨台南市立委第一選區初選的前台南市政府觀旅局長郭貞慧（中），11日指控現任立委賴惠員涉嫌賄選。（張毓翎攝）

郭貞慧指控現任立委賴惠員涉嫌賄選，發送價值73元的牙刷、80元的米。（張毓翎攝）

民進黨台南市立委第一選區初選爆出賄選疑雲，辭官參選的前台南市政府觀旅局長郭貞慧，11日指控現任立委賴惠員涉嫌賄選，發送價值73元的牙刷、80元的米，要求黨中央取消賴的初選資格。賴惠員則反擊對手不知人間疾苦、「吃米不知米價」，把不超過30元的牙刷和米，膨脹成價值73、80元的文宣品，希望對手回歸政見面討論，勿惡意抹黑。

郭貞慧今天炮轟，賴惠員從4年前就以相同模式操作，立委初選期間送便當盒、送米、送鳳梨等，只是時任立委葉宜津在初選結束後才採取法律行動，導致來不及阻止賴惠員賄選行為，黨主席賴清德在今年初選前交代所有候選人要遵守民主法則，進行一場「乾淨」的初選，沒想到賴惠員積習難改，「不賄選就不會選」。

郭貞慧呼籲選民抵制賴惠員的賄選行為，並表示她的團隊今天會把相關證據行文給黨中央，若初選民調開始前，黨中央對此沒有積極處置作為，將向司法機關進一步告發。

對此，賴惠員澄清，她所出版的競選文宣品，包括牙刷、小包裝米等，皆符合選罷法規定、沒有超過30元，也有相關收據和發票可以證明，而且這些文宣品在多年前已使用，亦經相關機關認定絕無賄選之情事。

賴惠員說，民進黨台南市黨部已經三申五令，要求同志們不要互相攻擊，所以希望對手應「只講政見、不宜攻訐」。她的立委選區包山包海，涵蓋11個行政區，產業大多以農漁業為主，她在選舉期間發送米可順道行銷在地農業，「有什麼不可以的？」