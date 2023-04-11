民進黨台南市立委第一選區初選爆出賄選疑雲，辭官參選的前台南市政府觀旅局長郭貞慧，11日指控現任立委賴惠員涉嫌賄選，發送價值73元的牙刷、80元的米，要求黨中央取消賴的初選資格。賴惠員則反擊對手不知人間疾苦、「吃米不知米價」，把不超過30元的牙刷和米，膨脹成價值73、80元的文宣品，希望對手回歸政見面討論，勿惡意抹黑。
郭貞慧今天炮轟，賴惠員從4年前就以相同模式操作，立委初選期間送便當盒、送米、送鳳梨等，只是時任立委葉宜津在初選結束後才採取法律行動，導致來不及阻止賴惠員賄選行為，黨主席賴清德在今年初選前交代所有候選人要遵守民主法則，進行一場「乾淨」的初選，沒想到賴惠員積習難改，「不賄選就不會選」。
郭貞慧呼籲選民抵制賴惠員的賄選行為，並表示她的團隊今天會把相關證據行文給黨中央，若初選民調開始前，黨中央對此沒有積極處置作為，將向司法機關進一步告發。
對此，賴惠員澄清，她所出版的競選文宣品，包括牙刷、小包裝米等，皆符合選罷法規定、沒有超過30元，也有相關收據和發票可以證明，而且這些文宣品在多年前已使用，亦經相關機關認定絕無賄選之情事。
賴惠員說，民進黨台南市黨部已經三申五令，要求同志們不要互相攻擊，所以希望對手應「只講政見、不宜攻訐」。她的立委選區包山包海，涵蓋11個行政區，產業大多以農漁業為主，她在選舉期間發送米可順道行銷在地農業，「有什麼不可以的？」
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