民進黨立委何欣純、陳素月、陳培瑜11日指出，針對發展遲緩兒童早療資源嚴重不足、兒童排不到聯合評估的現況，她們呼籲政府積極研議，盡速撥補相關預算及人力，力求縮短等待掛號的時間，早期發現、早期評估，才能把握黃金療育期，達到早期治療、減輕兒童發展遲緩現象。

社家署統計，2011年通報疑似發展遲緩個案為1萬5848名，2022年全國通報疑似個案達3萬907名，成長一倍。然而，2022年全國「通報轉介中心」共35處，聘僱專業人員221名，其中社工人員181名，平均1名社工負責170名個案，主責兒童發展宣導與諮詢服務等多項業務。

此外，2022年全國「個案管理中心」共計55處，配置社工人員303名，列入個管個案共2萬8852名，也就是平均1名社工負責75名個案。另外，2022年國健署補助完成聯評人次共1萬8978人次，完成聯評的僅占通報數約6成，以上數據再再地呈現，人力配置明顯不足。

陳素月說，彰化縣是六都以外人口最多的第一大縣，聯評中心卻只有2家，分別是北彰的彰基兒醫和南彰的部立彰化醫院，今年預算只有458萬4000元，兩間醫院加起來的人力，臨床心理師、物理治療師、語言治療師、社會工作師，各都只有1位，職能治療師加起來3位，根本無法服務所有彰化縣兒童的早療評估。

陳指出，全台2022年通報疑似個案就來到3萬907名，但國健署預計完成評估的服務量，今年只有2萬7538名，至少有3369名兒童是現在的體系沒有接到的，「早療服務量能絕對是非常不足！連評估都排不到，家長要怎麼把握黃金治療期？」

何欣純說，早療措施立意良善，根據台中數據，台中榮總5月底前門診額滿，台中慈濟醫院到5月15日都額滿，家長對遲遲排不到聯評門診感到憂心，怕因此錯過黃金療育期，雖然醫院盡可能協助，但人力也難以負荷。

何欣純表示，國健署聯評補助預算經費，前年度、去年度皆為6千萬，今年度9945萬，是否足夠？孩子是國家重要的人力資產，為維護兒童健康並促進其身心健全發展，呼籲政府應正視聯評資源不足的問題，加強撥補經費、人力。