新冠肺炎已威脅全球超過3年，中央流行疫情指揮中心統計，全國有76％的民眾已完成一劑追加劑施打，但隨著病毒持續變異，專家呼籲應更新疫苗才能對抗目前的流行株，其中還有4成民眾未接種次世代疫苗，恐成疫情解封後的染疫高危險族群。

今年3月，台灣感染症醫學會進行一項千人的新冠疫苗認知大調查，了解20至79歲間民眾對疫情發展與疫苗接種的想法，發現有8成從未染疫的民眾曾接種過一劑以上的追加劑，也有3成民眾認為自己未來不會染疫，認為不會染疫的族群中，又有8成是年紀未滿60歲的青壯年族群。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，進一步分析民眾不接種疫苗的原因，包含注意自我防疫、對自身免疫力有信心、新冠確診人數下降等，另有4成未接種次世代疫苗的民眾則憂心疫苗副作用、就算確診也是輕症、以及對接種多次疫苗感到厭倦等。

王復德說，從這些調查結果可知，國人對新冠疫苗仍存有迷思，但若從數據上來看，新冠疫苗打到現在超過6000萬劑，未出現大量不良事件，接種後僅有疲倦或是肌肉痠痛等常見副作用，此外，民眾若認為曾經接種過疫苗就不用再接種也是錯誤觀念，因為疫苗會隨時間拉長保護力下降。

台灣老年學暨老年醫學會理事長李龍騰表示，近期6、70歲的確診病患有增加趨勢，推測與防疫鬆綁與未定期接種疫苗有關，許多長輩認為自己鮮少出門沒有接種必要，但事實上現在確診不用隔離，讓社會中的無形感染變得頻繁，就算沒出門也可能暴露在危險之中，呼籲還是要定期接種新冠疫苗。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，近期曾有糖友自認血糖控制得宜，因此一劑疫苗都沒打，最後不幸確診引發重症猝死，顯示即便血糖控制得宜也要接種疫苗防範感染。

世界棒球經典賽國手林子偉則呼籲，自己有接種次世代疫苗提升保護力，以防確診導致無法出賽，呼籲國人除落實消毒、戴口罩等自身防護，也要踴躍接種疫苗，才能提升保護力，此外維持均衡飲食與規律運動更不可少。