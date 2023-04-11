北埔南坑出現大猴帶小猴野外訓練，只見小猴子身手矯健，瞬間飛越天空。（葉貴霖提供／邱立雅竹縣傳真）

猴出沒注意！北埔猴群「飛天」穿梭樹叢驚呆路人。（南坑村長葉貴霖提供）

大批猴群出沒北埔南坑村，20多隻大小猴子似乎在做野外訓練，接連從左側樹叢飛越野溪上空，再攀住對岸樹枝，還有母猴懷抱幼猴一躍而上，正巧路過的南坑村長葉貴霖趕緊拍下群猴飛天畫面，並表示，過去南坑村長有猴子溜出來偷吃竹筍、蔬菜，讓當地民眾傷腦筋，不過像這樣大批猴群出沒的景象，還是首次見到。

北埔山區猴隻眾多，葉貴霖近日帶著外縣市社區協會來南坑村踩線，當日午後前往姜家大院途中，巧遇猴群正在舉辦「小猴子的野外訓練」，超過20多隻數量驚人，其中有1隻母猴抱著小猴也奮勇跳躍，讓現場民眾大為震撼，直呼太厲害。

葉貴霖見狀趕緊拿出手機錄影，將猴群飛越天空的模樣拍下，只見猴隻行動敏捷，一隻一隻依序從左側樹枝跳往右側，甚至還有一隻身形較大的猴子，好似不滿人類干擾牠們行動，故意搖動樹枝向底下人類示警，才不甘願的跳離現場。

「第1次看到這麼多猴子出沒，一開始以為是松鼠。」葉貴霖表示，南坑村過去常傳出有猴隻出沒，大部分都在清晨與傍晚，跑出來偷吃農作物，尤其近期正是竹筍產季，不少猴子就喜歡溜到社區偷吃、偷採，且不只竹筍，菜園以及果園都遭肆虐，甚至猴子們有時候吃到不喜歡的食物，也會亂丟在一旁，讓居民們十分傷腦筋。

葉貴霖也表示，過去北埔冷泉偶有出現猴群，還會故意逗弄遊客，拿食物丟向人類，但此時人類若反擊，則會遭到猴隻記恨，擺出齜牙咧嘴的表情表達憤怒。

此次猴群家族出沒社區，葉貴霖表示幸好自己動作快，有錄到1小段影片佐證。過去原先只會在山區才能看到的猴隻，現在已經來到社區前500公尺左右了，請農友們大家要提高警覺。至於是否通知縣府農業處前來處理？葉貴霖表示無法處理，且猴隻並未時常出現，只有早晚偶爾碰得到。