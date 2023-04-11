目前是鳳梨的產季，高雄市政府海洋局為關懷外籍船員生活，與農業局日前至前鎮漁港西碼頭致贈鳳梨給外籍船員，讓外籍船員品嘗高雄的美味水果，船員們對此都很開心，品嘗不同於家鄉風味的鳳梨，一解思鄉之情。

海洋局長張漢雄表示，高雄前鎮漁港是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最高的遠洋漁船基地，每年可為高雄帶來約280 億元的遠洋漁業產值，其中，高雄籍遠洋漁船的漁獲量一直居全國之首，由於遠洋漁船大多仰賴外籍漁工協助捕撈漁獲作業，外籍漁工現已成為我國遠洋漁業勞動的主力，每年僱用的外籍船員約9000人次之多。

林毓志表示，感謝高雄市政府重視外籍船員的權益，並致贈鳳梨給船員們。對於遠洋漁船僱用的印尼、菲律賓船員來說，鳳梨也是他們家鄉的水果，透過品嘗鳳梨也可一解思鄉之情。高雄區漁會總幹事黃昭欽對此也充滿感謝，肯定高市府用心照顧外籍船員的生活及工作環境。

海洋局說，撫慰及照顧長年在海上工作的外籍船員是該局重要業務，海洋局將持續與行政院農委會漁業署、基督教長老教會、遠洋漁業公會及漁會等共同合作，讓這些長年離鄉背景的外籍船員在高雄也感受到溫暖。