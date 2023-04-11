台中長億高中校內直線100公尺跑道翻修落成，11日啟用，盼提供選手更安全的訓練環境。（潘虹恩攝）

台中長億高中校內直線100公尺跑道翻修，11日落成啟用，何欣純與校內師生共同合影。（潘虹恩攝）

立法委員何欣純爭取680萬經費協助長億高中將校內直線100公尺跑道翻修，校內各隊伍獻上感謝卡。（潘虹恩攝）

台中長億高中發展體育班已16年之久，田徑隊與飛盤隊比賽更屢屢奪得佳績，然而校內戶外綜合球場興建多年，頻繁使用導致表層損傷，加上樹木竄根造成跑道不平，立委何欣純爭取680萬經費協助將直線100公尺跑道翻修，11日落成啟用，提供選手更安全的訓練環境。

長億高中校長朱思琪指出，長億高中要培育全方位學生，不只體育班，全校都需要好的運動場地，原本的操場跑道老舊、樹木竄根影響跑道安全性，此次工程將直線100公尺跑道旁樹木進行分支和移植並建造阻根牆，同時將PU跑道重新施作、舖設，讓環境更加安全順暢。

朱思琪說，長億高中田徑隊過去曾奪全中運高中田徑男組總錦標，表現優異，飛盤隊也不落人後，上月參加全國中等學校飛盤錦標賽，從全國角逐冠軍的隊伍中脫穎而出奪得冠軍，更創下學生升學指定盃賽8連霸的佳績。此外，飛盤代表隊選手也入選中華代表隊參加亞洲大洋洲飛盤爭奪賽錦標賽（AOUGC）及世界盃24歲級青年飛盤爭奪賽錦標賽（WU24），相信新的跑道能幫助選手練習，再創佳績。

長億高中體育班三年級學生、田徑隊員陳子龍說，過去的跑道比較硬，長期跑起來會傷腳踝，新跑道跑起來比較舒適，雖然一開始覺得怪怪的，但現在已經習慣，很開心有心跑道能訓練；體育班三年級學生、飛盤隊長蔡博恩則說，之前跑道較不平整，由於練習飛盤時隊員比較多，會稍微影響練習，隊員也要時刻注意避開，很幸運自己最後1年可以使用到新跑道練習。

何欣純說，長億高中體育班在排球、飛盤、西洋擊劍和田徑等項目在全國都取得很好的成績，而訓練過程中場地的安全及專業的場地標準都很重要，未來會持續爭取預算，協助將學校場地包括球場和安全設施建置的更安全完善，提供選手及學子更好的訓練、運動環境。