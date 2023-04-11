立法院朝野黨團發表共同聲明譴責中共「環台軍演」，民進黨今(11日)深表肯定，並強調，任何文攻武嚇，都無法迫使台灣向極權主義低頭，中共當局應看清「中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬的客觀事實」。民進黨今新聞稿，特別引用「四個堅持」內容中的「中華民國台灣」。

日前前總統馬英九訪陸祭祖，馬英九辦公室批評陸委會倡議「兩國論」，民進黨3日回應時強調，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實」，不過今天新聞稿則為「中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬的客觀事實」，「中華民國台灣」是蔡英文總統「四個堅持」的內容；民進黨主席賴清德，明天將被中執會提名為民進黨2024總統人選，頗有強調尊英「四個堅持」的立場。

民進黨表示，唯有充分尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本，樂見在捍衛國家利益與主權的立場上，能有跨越黨派的共同支持，也向中共展現台灣社會團結一致、不輕易屈服的堅定與韌性。

立法院朝野黨團發表「譴責中共破壞兩岸現狀與國際秩序」的共同聲明，民進黨強調，當中共升高脅迫作為，台灣最需要的就是展現不分黨派、一致對外的團結態度，堅定捍衛台灣的國家利益與主權，以及民主自由的制度與生活方式，更向世界展現，台灣不會在壓力下屈服的堅定立場。

民進黨指出，蔡總統代表國家走向世界，充分展現台灣與國際共享的民主價值並加深與友邦情誼，也代表台灣人民的共同期待，中共當局並無置喙的資格，卻仍執意發動所謂「環台」軍事演習，無端破壞台海現狀、衝撞國際秩序，亦威脅全球及區域和平穩定，除導致國際社會的關注並聲援台灣以外，更再次突顯其威權擴張的本質。