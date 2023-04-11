一段感情中最害怕就是被劈腿，即使自己努力維持關係，但對方可能因失去新鮮感或其他誘因而破壞了美好的愛情關係，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座的劈腿誘因，其中開創星座如能遇到滿足他們需求的人，就容易劈腿；固定星座如遇到付出更多的人，就容易被誘惑；變動星座則是相處起來比現任更有趣，就會引起出軌慾望。

1、對方能滿足他的各種需求

●代表星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座

開創星座的人其實不容易劈腿，因他們的道德觀重，所以如他們真的走到劈腿這一步，通常是遇見了一個新對象，補足了他們在這段感情中得不到的事物。所以如另一半是開創星座，千萬不要離開他們生活軌道太久，他們很需要溝通、聊天，就算無法給予事業的幫助，也要給他們心靈層面的支持，才會讓他們有愛下去的動力。

2、對方是個很愛自己的人

●代表星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

固定星座容易被很愛自己的人吸引，一方面是因為他們容易被新鮮的事物給吸引走，另一方面則是對方的好已經超越現任的付出，就很可能犯下出軌這種錯誤。固定星座心裡都有一個量尺，當覺得對方比你更懂他們，也願意付出更多時，就會去尋找被重視跟被愛的感覺。如另一半是固定星座，千萬要讓他們覺得被尊重，和感受到滿滿的愛，否則要是對方付出更多，他們就容易被誘惑走。

3、對方能給他新鮮感或是更有趣的生活

●代表星座：雙子座、處女作、射手座、雙魚座

變動星座個性其實很極端，保守的人就會非常傳統守本分，一生只愛一人都是有可能的，但反之，愛玩的人就會非常喜歡「新鮮感」，如他們道德感特別薄弱，就容易出現劈腿情況，多半覺得，跟對方相處起來比現任更有趣，或在對方身上看到更多新鮮感，就會讓他們有出軌的慾望，即便對方沒有特地誘惑他們，心裡還是會有想試試看的心態。如另一半是變動星座，就算百般防備，他們想出軌時還是阻止不了，不如放寬心直接放生。