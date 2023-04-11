屏東縣是山海交匯之城，地景千變萬化、族群多元，不管以何種角度觀看，屏東都展現獨有的南方特色，因此，這樣令人驚嘆的景色更需要被記錄及看見。屏東縣政府與資深空拍攝影師張大川老師合作，將屏東原鄉的山林風貌、人文景觀記錄成冊，除辦理展覽至4月25日外，也在11日於勝利新村成功區忠孝路93號舉辦「視角3092－屏東原住民族山林部落紀實」新書發表會，讓全國看見不一樣的屏東之美！

張大川解說拍攝時相關的地理位置。(屏東縣政府原住民處提供)

屏東縣長周春米參加新書發表會致詞時表示內心非常雀躍，這不僅是就任縣長百天的第一本新書發表，更透過老師的專業空拍視角，將屏東大武山難能可貴的畫面及足跡記錄下來，她也分享，3092是大武山的海拔高度，上週陪學員們走過一小段大武山成年禮的儀式，能深刻感受到森林中的清新空氣、以及體會在幽雅的景象中漫步沉思，與大自然深度心靈對話，種種優美畫面令人目不暇給，對於屏東能擁有最美的山海河景，感到相當幸福。

張大川為周縣長導覽從空中所拍攝的照片。(屏東縣政府原住民處提供)

資深空拍攝影師張大川說，創作這本記錄冊主要想帶領民眾欣賞屏東部落之美及部落遺址外，更希望透過舊部落遺址和文化景觀的紀錄，能夠讓社會大眾更加珍惜這些珍貴的文化資產，以及瞭解先民的生活模式及種種足跡，他說，書籍理涵蓋的面向相當多，有人文、藝術及文化等風景，歡迎民眾前來參觀及欣賞。

縣長周春米為現場的民眾簽書。(屏東縣政府原住民處提供)

屏東縣原住民處說明，大武山是排灣族與魯凱族人的聖山，無論是神話故事或部落遷徙，皆發源自這充滿生命力的聖山，並且孕育著世世代代的子民。透過這本書，我們可以想像自己站在北大武山，用海拔3,092公尺的高度放眼望去，我們會發現，經過時間的洗禮、空間的轉移、歷史的演進、人文的變遷、文化的積累，屏東的美是如此地特別、如此地動人！