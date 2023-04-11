Tiffany & Co.代言陣容堅強，繼神力女超人蓋兒加朵 (Gal Gadot)《蝙蝠俠》貓女柔伊克拉維茲 (Zoe Kravitz)之後，BTS成員Jimin(朴智旻)加入代言人之列，更是如虎添翼，新近形象廣告「This Is Tiffany」隆重登場，更是完美將Tiffany的T1、HardWear珠寶定位成橫跨性別、年齡的全方位珠寶。

BTS成員Jimin(朴智旻)擔任Tiffany代言人，佩戴TiffanyHardWear系列珠寶完美詮釋「This Is Tiffany」廣告主題。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany三位珠寶代言人風格迥異，不論是蓋兒加朵的柔中帶剛、柔伊克拉維茲的性感嫵媚，或是朴智旻的青春時尚，無不展現Tiffany珠寶的時尚百搭，彰顯個人風格的魅力，充滿喜悅與正面的力量，加上價格十分親民，玫瑰金窄版戒指才3萬7000元，十分容易入手。

「神力女超人」蓋兒加朵詮釋Tiffany最新形象廣告「This Is Tiffany」。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany執行副總裁Alexandre Arnault指出：「This Is Tiffany形象廣告的創作理念在頌揚個人風格，透過BTS的Jimin、Gal與Zoe三位代言人的詮釋，充分展現他們專屬的獨有風采。」

Tiffany代言人柔伊克拉維茲(Zoe Kravitz)演繹Tiffany HardWear系列珠寶。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany的T系列珠寶設計靈感源自於品牌開頭字母「T」，極具辨識度，加上T字幾何圖形的構圖有著堅毅與個性美感，不僅深受明星、部落客的喜愛，且成為時尚圈最受歡迎的珠寶。於2017年問市的Tiffany HardWear系列珠寶，以鍊結為設計靈感，帶著濃濃的重金屬龐克時尚，與Tiffany發源地紐約市充滿街頭潮流的蓬勃活力與建築風格完美呼應，展現剛柔並濟的時尚風情。

Tiffany T1系列珠寶價格親民，18K玫瑰金窄版戒指只要3萬7000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany HardWear 18K金鍊結耳環，21萬1000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany HardWear 18K金鍊結項鍊，51萬元。（Tiffany & Co.提供）