民進黨高雄左楠區立委劉世芳今天無預警宣布退選，不角逐連任，引發地方政壇譁然。劉世芳稍早發布聲明指出，因健康因素，放棄本黨立法委員提名。對於2016年栽培世芳當選立法委員、2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，她深深感謝，更深深抱歉。

據了解，高雄地方黨部事前也未掌握狀況，有點錯愕及措手不及，就怕短時間找不到選將。綠營人士認為，選戰在即，最後不排除用徵召方式另覓戰將，但提名辦法還是要由黨中央決定。

劉世芳今天下午還在高雄出席交通部觀光產業座談會，並受邀上台致詞，當時還未傳出退選一事，未料事後竟爆出她因「個人因素」，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。會中決議提請4月12日中執會同意劉世芳退選。

劉世芳稍早發出聲明如下：

本人劉世芳於3月20日登記民主進步黨高雄市第三選區（左營、楠梓）之立法委員初選，惟因健康因素，今放棄本黨立法委員之提名。對於2016年栽培世芳當選立法委員、2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，世芳深深感謝，更深深抱歉。

世芳秉持腳踏實地、誠懇做事的初心，投身公共事務數十年，這一屆立委剩餘任期，同樣會一秉初衷，為左營、楠梓鄉親打拼，更會全力協助本黨日後所徵召之候選人。在守護台灣自由民主的道路上，世芳雖放棄提名，但仍在路上，與大家一起打拼。再次感謝所有支持世芳的朋友。