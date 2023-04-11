台翰表示，3月份、第一季塑膠射出成型之業績表現分別較去年同期成長3.02％、8.97％，主要係受惠於印表機/事務機產業客戶、以及視訊系統相關設備、消費型產品等客戶保持良好的拉貨力道，其中，消費性電子產業客戶，在終端品牌廠商庫存去化回歸健康水位下，帶動備貨動能回溫，推進第一季來自消費性電子產業客戶（非印表機類）營收比重逾5％以上，是貢獻公司整體營運良好發展的重要關鍵。

台翰進一步指出，未來3C產品及醫療製品，將持續朝「輕、薄、短、小」的方向發展，台翰將持續提升技術能力，強化東莞模具開發中心設計開發技術力，朝向超精密度與複雜度的模具製作發展，在微利的環境下，提升市場競爭力，甚至擺脫成本競爭的營運模式，在國際舞台創造新局。

不僅如此，台翰亦積極落實ESG永續發展，將綠色製造科技導入生產製造過程，從材料源頭開始，致力開發環保材質應用，以及從機台結構的輕量化、模具同壽命輕量化、塑膠產品薄化及利用熱澆道降低流道用料來進行材料節省等，同時建立專業的知識庫做為未來精緻化的系統管理，對集團未來營運帶來長期永續的正面效果。

根據「經濟合作及發展組織」（OECD）近期發布之最新報告顯示，越南經濟今年可望年增6.6％，將繼續在東南亞前5大經濟體中保持領先地位，同時預期菲律賓2023年與2024年增長率分別為5.7％ 及6.1％，另，根據越南政府近日發布之第45號決議內容，越南政府期望私營部門成為國家發展之主要驅動力，其中目標係至2025年企業數量達150萬家，且戮力制定相關策略協助強大國內企業營運工作，凸顯東南亞地區積極招商與匯聚各不同產業鏈聚落的腳步，創造台翰有利的業務開拓空間。

展望2023年，台翰維持審慎樂觀看法。台翰仍持續看好東南亞市場需求，並不斷優化越南、菲律賓等兩個生產基地的產能配置及產線規劃，並將著重工廠管理、新技術應用等面向升級，同時台翰仍提升東莞模具中心技術能力及量產品質，皆帶動公司整體訂單能見度大幅提升，隨著客戶的拉貨力道穩定增溫，將持續奠定台翰長期營運帶來正向的動能。