現正值春季踏青旅遊時節，南韓東部江原道沿海江陵市今天（11日）一早卻冒出山林野火，天乾物燥加上颱風等級強風助長火勢，大火延燒起碼8小時。警消統計至少1死12傷、70棟民宅與建物損毀，祝融肆虐林地面積已達379公頃，相當於530座足球場。
江陵市位於首都首爾以東約168公里處。韓聯社報導，這場野火發生於當地時間今天上午8時30分（台灣時間7時30分）左右，起火點在江陵市蘭谷洞一處坡地。此前南韓大韓民國氣象廳（KMA）已發布強風與乾燥天候警示訊息。
11日上午，江陵市與江元道東部沿海其他地區颳起若颱風一般的強風，瞬間最大風速每秒30公尺，導致火勢迅速蔓延，多棟建物陷入火海。江陵市府統計，至少40處民宅、28處養老院、3家旅館付之一炬。當地下午3時許降下傾盆大雨，主要火勢在當地時間下午4時30分已獲控。當地時間下午4時58分，救難人員在當地一間遭大火焚毀的小屋內尋獲一名八旬長者的遺體。
官員推測，這場野火起因可能是強風吹倒的松木觸及電線，導致周邊林區失火。市府向當地居民發送火災告警訊息、要求大眾撤往學校、社區服務中心或江陵冰上運動場避災。至南韓時間傍晚6時許，有557人已徹底避難場所，在當地住宿的觀光客約700人也實施預警撤離。江原道東部沿海總計15所中小學停課，學生陸續返家。
南韓總統尹錫悅指示政府各單位迅速利用各種設備與人力儘速撲滅野火。消防當局已把應變措施拉到最高等級，動員2764名消防員、396輛消防車投入救災，然而在強風吹襲之下，滅火效果有限，直升機也一度無法升空，帶風勢減弱後，3架直升機立刻起飛加入救災。
KMA發布的強風特報範圍不只東部沿海，中部內陸與西部、南部沿海也在警戒範圍。KMA說，南方高壓與北方低壓交會，導致朝鮮半島出現如此不尋常的天候狀況；除了強風，KMA先前也對全國多個縣市發布寒流告警訊息，低溫會持續至11日上午為止。
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