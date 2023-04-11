欣技首季出貨動能強勁，3月大型電商AER專案進入高峰期，挹注營收「三級跳」，年增率繳出翻倍成長，累計今年第一季營收飆上4.66億元，優於市場原先預估約4億元水位，較去年同期增幅71.99％，創單季歷史新高。

除了AER專案持續挹注之下，欣技在RFID應用耕耘多年，持續在進行全球布局，雖然去年營收貢獻比重僅有個位數，但今年以來從系統整合商（SI）及供應鏈夥伴需求觀察，公司對RFID長線發展趨勢抱持樂觀態度，主要受惠全球電子標籤快速發展，包括零售、物流等垂直領域皆開始積極導入，可望帶動相關讀取器、手持設備快速成長。

據了解，欣技RFID手持裝置在自有品牌規劃之下，產品毛利率優於一般行動電腦、掃描器等系列產品，市場推算基本毛利可達4成以上，隨著產業應用擴大，出貨規模擴增，將有利公司產品組合優化。

值得一提的是，欣技近年積極進行轉型布局，期望藉由協助企業數位化，走出單純賣裝置的傳統工業電腦業務，進一步擴大至軟硬體解決方案，自2021年第三季至2022年第一季已陸續幫客戶建置數位化IT系統及周邊系統整合，邁出1.0階段。

而欣技今年第二、三季將進入2.0模式，與SI合作夥伴共同針對終端客戶進行「數位化、制度化」流程建置，藉由軟硬系統整合，並導入保固、收費機制，目標成為行業專家，自欣技推動轉型計畫推行以來，各行業別客戶合計約百件合作案，在西歐、日本等開發國家皆有所斬獲。

欣技日前應主管機關要求，公告單月自結損益，2月稅後純益900萬元，年增513％，成長力道驚人，EPS 0.11元，累計前2月自結損益0.12元，較去年同期由虧轉盈。且今年第一、二季接力推出新系列產品，業績貢獻逐步增溫，公司並積極拓展車廠應用，預計將成為新成長動能。