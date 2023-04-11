民進黨12日將召開中執會，正式提名民進黨主席賴清德為民進黨2024總統參選人；民進黨明天中執會後，將舉行提名記者會，賴清德擬發表談話，屆時他如何進一步論述兩岸政策，外界關注。

民進黨12日將召開中執會，除了正式提名賴清德為民進黨2024總統參選人外，也將審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格、初選同額競選的選區停辦民意調查作業及同意協調退選相關事項。

賴清德明天被正式提名參選2024總統後，將出席記者會，並發表談話。過去賴清德在面對兩岸議題，陸續提出「民主、和平、繁榮」、「四個堅持」等基調，明天如何進一步論述兩岸政策，外界關注。

此外，民進黨在全台區域立委初選登記中，原有15個選區超過1人登記，其中，有4名現任立委面臨議員挑戰，包括，台北市議員王世堅挑戰立委何志偉、嘉義市議員黃露慧挑戰立委王美惠、嘉義縣議員黃榮利挑戰立委蔡易餘、屏東縣議員陳明達挑戰立委鍾佳濱。

經過黨內協調，黃榮利接受協調，退出嘉義縣第1選區立委初選；不過，民進黨目前仍有14個選區可能要進入初選，待12日中執會確認。

民進黨內人士表示，提名策略小組今天在會議中提及，14個選區中，還有2個選區仍有協調空間，若於中執會召開前協調成功，初選區將減為12區，若無法達成共識就會進行初選民調抽籤，預定從4月17日開始民調。

高雄市第3選區（左營、楠梓），原本由立委劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳今天因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。

黨內人士說，12日中執會將進一步討論劉世芳退選後，該選區要列為無人登記的艱困區進行徵召，或是重新辦理初選，將二擇一。