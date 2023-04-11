華南金前三月稅後純益50.01億元，較去年前三月的36.91億元，成長13.1億元，年增率35.49％。

華南金子公司中，華南銀行3月稅前盈餘為21.56億元、稅後純益為17.46億元；華銀累計前三月稅前盈餘57.82億元、稅後純益為46.65億元，每股稅後純益（EPS）為0.48元，每股淨值為21.38元。

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