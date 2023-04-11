美國德州一名負責911勤務調度的已婚女警，狂發鹹濕簡訊給包括警長在內的7名男同事，甚至與其中2人成了砲友。抓包如此高超「時間管理佳績」的人是女警的丈夫，綠雲衝天。有些簡訊內容尺度爆表，連媒體也沒刊登。

綜合美國《每日郵報》、英國《鏡報》報導，這起誇張的醜聞發生於德州貝爾郡（Bexar County）設於一處警長辦公室，這起多角緋聞涉及38歲的911專線調度員培瑞茲（Krystle Perez）與7名警察，女方一人與這7名男同事互傳鹹濕簡訊。

培瑞茲與是貝爾郡警長沙林納斯（Renaldo Salinas）、警員里亞爾（Juan Leal）均處於停職停薪狀態，飯碗很可能不保，但3人否認在上班時間有行為不檢情事。當局提議另一名警員哈維斯（Jason Jarvis）停職30天，老婆也準備跟他離婚。哈維斯的妻子向媒體表示，丈夫已向她坦承曾與培瑞茲出軌，她說：「這些人的工作是保護百姓，確保社區安全。結果他們忙著搞七捻三，忙著約見面上床。」

美國德州一名負責911勤務調度的女警與7名男同事互傳鹹濕簡訊。發現此事的人是女警的丈夫。

根據簡訊內容，培瑞茲與沙林納斯曾相約見面性行為；有些內容顯示這些不檢行為發生在值班時段。

培瑞茲的41歲的丈夫吉安卡羅（Giancarlo Perez）發現這些簡訊之後，直接轉給郡警局，由郡警啟動調查；他也把一部分簡訊出示給當地電視台報導。不少內容詳盡呈現培瑞茲與2人的韻事往來，例如用表情符號指涉身體部位、接吻、愛撫還有「性關係」。他說，妻子是他此生摯愛，發現這些簡訊令他焦慮心碎。

官拜警佐的警長沙林納斯在其中一則內容對培瑞茲寫道：「我跟你OO的時候，感覺超火辣、超性感。」培瑞茲回覆：「我也這麼覺得，而且我超愛。」沙林納斯再回：「我們必須再約一次旅館見面。」

在某個星期五晚上10時20分左右，培瑞茲與沙林納茲又有一段鹹濕對話，兩人當時似乎才電話性交不久。沙林納斯對裴瑞茲發訊：「我半夜下班，你早點來。」

培瑞茲與警員里亞爾的對話也是「圖文並茂」，但並無指涉已達性關係的程度。他寫道：「我等不及與你赤裸相會，互相愛撫，吻遍彼此全身。」培瑞茲回覆：「X（粗話），讚！」

培瑞茲在另一段對話稱呼里亞爾為「爹地」，並寫道：「到時候我可以趴在你身上吻你全身。」里亞爾回道：「你是說『全身』嗎？」

上述8人的行為並未違法，但已經違反警署的工作守則。