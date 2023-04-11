民眾黨主席柯文哲8日展開訪美行程，一改過去的高腰褲，整體造型變成型男風，但網友似乎不太買單，留言笑稱「我以為是清朝人只差個辮子」。

柯文哲為備戰 2024 總統大選，日前啟程訪美 21 天，行前也特地進行大改造，不僅訂製新西裝，還花了 6000 元理髮，想給美國和僑胞好印象。一同出訪的台北市前副市長黃珊珊、民眾黨新北市議員陳世軒也都在臉書貼出柯文哲抵達紐約後的全新造型，大讚「確實型男無誤」。

照片中柯文哲一改日常的高腰褲，改穿設計老師搭配的牛仔皮衣、白色長褲和小白鞋，讓不少網友都大讚「真的變帥」。但在參訪球場時，柯文哲卻穿上一件不合身的黑色外套，扣子也全部扣上，非常突兀。網友也直接吐槽，「衣不合身、兩眼發昏，不說我以為是清朝人只差個辮子」。

不僅在造型上想貼近年輕人，面對正式場合柯文哲也特定訂製新西裝，改造後的柯文哲打上蝴蝶結，西裝褲也是跟上潮流露出一截腳踝，整體造型也讓人耳目一新。但柯文哲自己在受訪也吐槽，新造型還要花錢維護，「維持到明年1月13日就不維持了」。學者游盈隆撰文批評，柯文哲的訪美行最大的看點就是新造型，但國人卻不清楚柯的論述。

媒體人陳鳳馨在「少康戰情室」表示，柯文哲的特質是「很真」，他自知不是型男，但願意讓小編在造型上各種開玩笑都無所謂，所以可以吸引年輕人喜歡。

但陳鳳馨也指出，柯文哲在網路上可以透過海量的影片、廣告快速地跟選民溝通，但可能會淪為「跟隨選民」而不是「帶領選民」，最後只會迷失在大數據之中，無法領導國家。