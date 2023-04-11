行政執行署台南分署今天舉行法拍會，位於永康區一戶大樓以421萬元得標，為整場最高價，反而是另1戶屋齡5年的電梯公寓，雖吸引30組人看屋，卻因無人投標而宣布流標，將再公告第2次拍賣；而1元起標的本田汽車也喊價得相當熱絡，6人競標，最後以19萬7000元拍定，總計拍賣所得為678萬餘元。

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，今天舉行法拍會，總計不動產及動產共拍出1棟1層樓透天厝、1戶大樓及1筆土地、本田CITY、山葉機車、光陽機車、機械錶及商標權等。

台南分署指出，今天最高價的是位於台南永康區出租中的1戶大樓，第一次拍賣底價394萬元，經行政執行官開標後，1位民眾投標，以421萬元高於底價最高價得標。至於先前引起不少人關注的永康區5年新電梯公寓，拍賣底價為800萬元，則因無人投標而宣布流標，將再公告第2次拍賣。

此外，動產部分最吸晴的拍賣標的為2016年的本田CITY，在拍賣官宣布開始喊價，吸引6人競相加價，最終以19萬7000元拍出，另外還有山葉機車、光陽機車、機械錶及商標權，都順利拍出。

台南分署指出，拍賣會將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康，相關訊息可上官網及FB查看。