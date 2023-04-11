目前大範圍沙塵仍在影響中國大陸。11日白天，北風推動沙塵大舉南下，午後華北北部、內蒙古大部地區PM10濃度明顯下降，能見度轉好。明天12日，隨著近地面風向轉變為南風，偏南氣流可能將已經南下的沙塵再度輸送回北方，京津冀等地可能出現沙塵回流的情況。需關注臨近預報，外出做好防護。

昨天，受冷空氣及地面氣旋共同影響，內蒙古、華北、東北等多地出現沙塵天氣，其中呼和浩特、大同等地出現沙塵暴，錫林郭勒、包頭、烏蘭察布和張家口等局地甚至遭遇強沙塵暴侵襲。

今天北風繼續刮，沙塵迅速南下，14時左右，華北北部的PM10濃度已明顯下降，隨著能見度轉好，北京沙塵暴黃色預警信號解除。但天津、河北南部及黃淮等地的PM10濃度仍在500毫克／立方米。隨著沙塵進一步南下，今天傍晚或夜間上述地區能見度逐漸好轉。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，今天15時左右，沙塵已跨過長江，進入江南地區後，當地可能有降雨天氣，對沙塵有一定淨化作用。但降雨不能將沙塵完全「洗淨」，同時華北、黃淮、江淮等地還存在一些殘留沙塵。12日，沙塵所在區域近地面轉為南風，偏南氣流會將沙塵轉而向北輸送，華北、黃淮一帶存在沙塵回流的可能。

據北京氣象台預計，明天午後偏南風加大，陣風可達6級左右，南下的沙塵可能伴隨回流北上進北京，外出仍需注意防風防塵，做好健康防護。

除了明天的沙塵回流可能，北方本周後期還會遭遇一場沙塵天氣。大陸中央氣象台預計，13日至16日，西北地方和華北等地仍多沙塵天氣，其中13日夜間至14日，沙塵天氣將可能再次影響到京津冀等地。

中國天氣網提醒，未來一周北方地區多大風沙塵天氣，低能見度影響交通出行，公眾出行需注意保持車距，同時關注高濃度沙塵顆粒物對人體呼吸系統造成的健康風險，外出佩戴紗巾、口罩等防護用具，及時清理口鼻、眼睛等部位，保持個人衛生。