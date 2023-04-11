聯合國即將宣布印度成人口第一大國

隨著經濟穩定發展，印度人口持續增至14.1億，聯合國預計將於今年4月中下旬宣佈，印度已取代中國成為全球人口最多的國家，它同時也是全球第5大經濟體，也是成長最快的經濟體，這將為印度的國家發展帶來全新的面貌。

據《快科技》引述外媒分析指出，印度的體量會提升其國際地位，印度在氣候變化等全球議題上，也發揮著越來越重要的作用。不過，根據聯合國預測，2064年印度人口將增至17億，管理人口將成為該國面臨的挑戰，龐大的人口規模給民生用水和能源帶來壓力。

報導說，面對迅速增長的就業人口，國家創造優質就業環境的能力也受到考驗。

聯合國官方網站指出，生育率高的國家往往是人均收入低的國家。隨時間推移，全球人口增長越來越集中在世界上最貧窮的國家，其中大多數在撒哈拉以南非洲。

在十幾年前聯合國與各類人口研究機構都預測印度將成為世界人口第一大國的時間，預測的時點有2050年、2045年、2030年等不同結果，但是才剛邁入2023年，數據就顯示著這一刻已經到來，印度人口超越中國的時間比先前各項預測都要快得多。

報導說，印度人口不僅多，而且年輕，全國平均年齡僅為28歲左右。印度法定婚齡為女性18歲，男性21歲，但童婚在印度一些地區依然普遍。聯合國推算，印度有大約2.23億女性在未成年時結婚。

印度的高等教育較為發達，但是基礎教育卻是一個嚴重短板，普遍存在著城鄉教育資源分配不均、公立學校教學水平低下、女童入學率低等問題。到2006年時，印度還有近40%的人是文盲。此外，印度還面臨著受高等教育的人才外流問題。

在產業結構方面，印度農業人口佔據總人口的70%以上，這部分勞動力整體受教育水平低，農業部門已無法吸納如此多的勞動力。