王姓前製作人遭傳出「在外欠債」，因此「被開槍警告？」，有圈內的知情人士表示「不意外，他是爭議人物」。

台北市內湖區康寧路昨(10)日傳出槍響，1名51歲王姓男子與槍手爭吵，下半身遭連開15槍，左小腿中彈，槍手隨即騎車逃逸；據悉，王男曾是綜藝節目製作人，不僅和多名大咖藝人合作過，早期也曾和知名製作人沈玉琳同製作過節目，外傳王男「在外有積欠債務」，但警方對此表示將會調查釐清。

據悉，王男左小腿中槍於今(11)日手術後，他接受警方訊問聲稱「生活單純、未與人結怨，也不認識槍手」，外送員向他問路，問完離去後便往回朝他開槍，對此，警方懷疑「可能另有隱情」；然而，王男家屬則提到，王男曾當過節目製作人，但目前已離開媒體圈；據傳王男早期曾和沈玉琳同製作過節目，後來也曾轉往大陸做節目，也曾和吳宗憲、黃子佼、徐乃麟、曾國城、羅志祥、歐漢生、賈靜雯、唐從聖等多名大咖藝人合作過，其中1節目還獲得金鐘獎提名。

另外，有圈內知情人士透露，發生這種事情，其實大家並不意外，「他」會被開槍絕對都是因為欠債，所以黑道才會去找麻煩；王男下半身遭轟「警告意味濃厚？」，知情人士也表示，「他」是圈內爭議人物，對此，警方表示，外傳王姓前製作人「在外有積欠債務」，將會調查釐清。