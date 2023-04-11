由國際青年商會總會長林鼎鈞發起的「玩美角落」論壇會，今（11）日邀請台中市社會局副局長陳仲良、參議賴森林、遠雄文教基金會執行長楊舜欽等人共同參與，同時展現全國各縣市分會發揮創意、活絡社區的成果！

林鼎鈞表示，國際青年商會以聯合國SDGs17項永續目標中的第11項「永續城鄉」為主軸，號召青年人一起動手為自己居住的社區做出改變，並攜手180個地方團體，總共號召2,000位青年執行，最後的執行成果，將為超過5,000戶居民帶來更美好的環境，提升生活體驗。

林鼎鈞進一步表示，國際青年商會於3月29日青年節發起「329玩美角落」年度旗艦計畫，由全台151個地方分會響應舉辦的國家級旗艦活動，邀請全國分會會員結合社區，改善在地的髒亂地點或廢棄區域，進行修繕、彩繪、打掃、照明、裝置藝術等，落實45處地方社區。

同時結合在地資源，如集結社區發展協會、地方有志青年與社會大眾，集思廣義想出創意的改善方案，發揮年輕人的創意和熱血，讓這些地方再次繽紛、充滿生機，並活絡社區新風貌。

今年「329玩美角落」邁入第二屆，主題為「宜居城市地方創生社區青年永續逗陣走」，2022年首次與遠雄文教公益基金會合作。

遠雄文教公益基金會長期投入愛心公益修繕服務，為讓效益長期延續，今年再度支持「玩美角落」活動，期以永續環保作法，並運用地方資源與學校、社區合作，讓長年未整修、有安全疑慮處美化再造、活化空間。

林鼎鈞表示，透過社區參與的改造行動，攜手社會大眾一起投入讓居住環境更美好，進一步引發大家對社區的持續關注。玩美角落活動體現青年從小地方積極參與公共事務，將自己的力量無私奉獻於社會，聚集善的力量，共同讓社會更美好。