劉姓女子深夜搭公車，懷疑同車的李姓男子偷窺她，心生不滿，坐到李男旁邊比中指，並拿出手機秀出「醜男、去死、看屁、老人、魯蛇」的跑馬畫面，李男憤而提告。台北地檢署依公然侮辱罪起訴劉女。

起訴指出，劉女去年10月23日晚間10時30分，搭乘大有巴士212路線公車，行經北市信義區忠孝東路附近，因自認同車乘客李男有窺探她的舉動，竟主動移動至李男左側座位，公然比出中指。

劉女又拿出手機秀出「醜男、去死、看屁、老人、魯蛇」的跑馬畫面，惹怒李男，李男憤而報警提告。