黃姓男子去年打手遊認識11歲女童，進而交往，引誘女童拍攝裸照供他觀賞，並懷疑女童另結新歡，一人分飾兄弟兩角，假冒哥哥佯稱弟弟昏迷不醒，女童竟感情背叛，逼迫女童繼續拍裸照及自慰影片給他，台北地檢署依兒少性剝削防制條例起訴黃男。

起訴指出，黃男去年5月間透過手機遊戲，結識11歲女童，進而發展成網路上之男女朋友，黃男明知2人聊天時，女童告知她目前就讀國小，在安親班上課，卻於去年5月至7月中旬，透過通訊軟體藉詞雙方已是男女朋友，想看她胸部及下體，引誘女童拍攝裸露胸部及下體照片數張，並傳送給黃男觀賞。

黃在交往期間，因懷疑女童另結新歡而心生不悅，於去年8月中旬，假冒是黃男哥哥，佯稱弟弟目前昏迷不醒，女童另結新歡嚴重背叛弟弟，恐嚇女童若不與其他男性友人斷絕往來，就要公開女童先前傳送給弟弟的裸照，逼迫女童必須再傳送新的裸照及影片，才能彌補弟弟傷害。

女童擔心先前的裸照及自慰影片外流，只好再拍攝新的裸照及影片給黃，事後女童母親發現此事報警，警方循線逮捕黃男到案。