國民黨將採取徵召的方式選出2024總統大選候選人，但時程仍未出爐。國民黨桃園市議員吳嘉和認為，很多人心中很清楚，最佳人選就是新北市長侯友宜，但為何遲未徵召？吳嘉和認為，這是選戰步驟與計劃的一環，「一路往上推，到選舉當天達到最高點」。他並直言，儘管黨內仍有人未必挺侯，但終須認清事實，

據國民黨內部分析，侯友宜參選機率高達8成，侯雖未正式宣布，但他昨（11）日受訪時強調，有信心團結在一起，面對所有挑戰；把握現階段每個人所該做的事情，全力以赴，希望讓我們國家更穩定，人民更安心。

吳嘉和今(12)日接受《中評社》訪問時表示，很多人都清楚2024國民黨最佳人選就是侯友宜，但不解為何遲不徵召，吳嘉和認為，這是選戰步驟與計劃的一環，有搭配著選戰節奏，他強調，何必一下就把侯推到頂？最聰明的選戰節奏是一路往上推，到選舉當天達到最高點。

吳嘉和坦言，國民黨內不可能全部都挺侯友宜，他因此向「不願意面對事實」的人喊話，強調選舉最終就是要贏，目標是下架民進黨，而現在答案很清楚，「沒有第二人選，就是侯友宜」。