警方逮捕竄逃至透天厝頂樓的吳姓男子。（警方提供）

彰化縣警局刑大副大隊長張安進（中）提醒求職民眾務必小心，避免遭不法集團詐騙。（孫英哲攝）

警方查獲詐騙集團用來控制被害人的監視器及眼罩等物。（孫英哲攝）

想求職或貸款的年輕人千萬要小心，彰化縣警局刑警大隊追查詐騙案件，發現詐騙集團打著日薪5千元及協助貸款等幌子，誘騙3名女子上鉤後，竟將3女拘禁，並對其中1女餵毒。警方日前攻堅救出3女，除讓3女重見天日，也逮捕羅男等3嫌，訊後依妨害自由等罪嫌移送法辦。

「你們終於來了！」警方日前荷槍實彈破門攻堅時，先是在屋內追逐後逮捕羅男等3嫌，其中1嫌一度逃竄屋頂。當警方控制3嫌後，在布滿監視器的透天厝房間發現3名有如遭圈養豬仔的女子，當時3人的神情都十分驚恐，看到全副武裝的警方時才確認獲救，3人都激動萬分。

彰化縣警局刑大副大隊長張安進指出，該隊接獲情資，在追查一個詐騙集團時，發現該集團在網路上搜尋想求職或貸款的民眾後，以日薪5千元的高薪或協助貸款等，誘騙民眾求職及辦理貸款，有3名女子因此遭到詐騙，不但被誘騙銀行存簿、金融卡，還被帶往芳苑鄉新寶村的透天民宅內，限制行動自由並集中拘禁。

警方蒐證後，日前報請彰化地檢署指揮偵辦，並與苗栗縣警局苗栗分局組成專案小組，荷槍實彈持法院核發的搜索票破門攻堅，當場逮捕羅姓、王姓男子，另名吳姓男子因遭毒品案通緝中，火速往頂樓逃竄，員警追逐到頂樓後喝令吳男「不准動，再跑就開槍」，吳男只得束手就擒。

警方現場救出遭囚禁的陳姓、洪姓及何姓3名被害人，3人見警方來到時都激動萬分，再三感謝警方相救。警方現場查扣監視器、分享器、眼罩、安非他命、吸食器、銀行存簿及提款卡等贓證物。

警方調查發現，羅嫌等人於拘禁陳姓被害人期間，還提供安非他命強迫被害人吸食，以便控制其行動自由。全案警訊後依妨害自由、加重詐欺及毒品等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，且經法院裁定羅、吳2嫌羈押禁見。

彰化縣警局長張國雄指出，警政署正推動「清源專案2.0」工作，警方針對社區大樓、旅宿業等可能衍生的各類刑案與犯罪加強查緝，呼籲透過警民合作模式，及早發現可疑犯罪徵候，徹底根絕不法份子，確保社會安寧。