美國總統拜登今天飛抵北愛爾蘭展開短暫訪問，紀念大致上終結30年流血衝突的耶穌受難節協議屆滿25週年，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）親自迎接。

路透社報導，以擁有愛爾蘭血統自豪的拜登將僅待在這個英國統治的地區半天，之後將前往愛爾蘭共和國訪問近3天，與官員和遠親見面。

拜登是在微妙的時機點抵達北愛爾蘭，在刮著大風的貝爾法斯特國際機場（Belfast International Airport）受到蘇納克迎接；由於最大的親英國政黨持續抵制委任分權政府，拜登訪問北愛時必須謹言慎行。委任分權政府是1998年達成的耶穌受難節協議（Good Friday Agreement）的主要部分。

在愛爾蘭裔美國人政治家族成員喬．甘迺迪（Joseph Kennedy III）陪同下，拜登在停機坪與官員交談了幾分鐘。拜登去年12月任命喬．甘迺迪擔任美國駐北愛爾蘭經濟事務特使。

拜登與蘇納克明天早上將會面，拜登也將與北愛爾蘭5大政黨領袖各自接觸，之後將在貝爾法斯特（Belfast）一所大學演講。

拜登搭乘空軍一號前對媒體說，支持歐洲聯盟（EU）與英國最近達成的溫莎架構（Windsor Framework）協議，以清除北愛在後脫歐時代的貿易壁壘，是他這趟訪問的要務之一。

他說：「確保愛爾蘭協議與溫莎協議持續實施。維持和平，這是重要大事。請大家祈求好運。」

拜登是10年來首位訪問北愛的美國總統。北愛的民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）表示，拜登的訪問不會施壓民主聯盟黨結束對後脫歐貿易規定的抗議。英國脫歐後，北愛爾蘭面對不同於英國其他地區的貿易規定對待。

民主聯盟黨希望關於北愛爾蘭的脫歐後協議能進一步修正，但倫敦當局表示這不可能實現。

在英國脫歐協商期間，拜登經常與英國政府發生衝突，令民主聯盟黨國會議員感到惱火。拜登將提及拉近美國與北愛投資關係的可能性，企圖化解僵局。

安全問題也成為拜登今天訪問的焦點，有關當局在倫敦德利（Londonderry）發現了4枚管狀炸彈，這是小型簡易爆裂裝置，放置地點距拜登停留的城市約110公里。警方在聲明中表示，這些裝置與愛爾蘭民族主義暴徒有關，他們昨天攻擊當地警察。

在愛爾蘭，以愛爾蘭血緣自豪且經常引用希尼（Seamus Heaney）等愛爾蘭詩人詩句的拜登將在都柏林向國會發表演說、與總理瓦拉德卡（Leo Varadkar ）會面，之後再造訪愛爾蘭祖屋。

拜登明天將前往他曾祖父芬尼根（James Finnegan）的出生地羅絲郡（County Louth），接著將訪問他高祖父布魯威特（Edward Blewitt）長大的西部地區梅奧郡（County Mayo），以發表公開演說為這趟訪問劃下句點。

瓦拉德卡9日表示：「自甘迺迪（John F. Kennedy）以來，美國從未有像拜登這樣的愛爾蘭裔總統，我們真的很期待歡迎他回老家。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120412