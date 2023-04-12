台積電傳出高雄廠建廠計畫出現變化後，今天進一步傳出南科、中科與竹科等多個擴產計畫也將放緩。台積電表示，目前正處法說會前緘默期，不便多做評論。

台積電預計4月20日召開線上法說會。媒體報導，因應半導體產業景氣復甦情況不明，加上美國與日本設廠壓力影響，台積電南科3奈米擴產計畫，以及竹科寶山、中科2奈米廠建廠計畫也將放緩。

台積電指出，目前正處法人說明會前緘默期，不便多做評論。法人認為，台積電過去未曾宣布中科2奈米廠建廠時程，相關建廠計畫放緩的傳言有待釐清，將等台積電於法說會說明最新確切的擴產計畫。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，除國內及海外擴產是否有遞延外，台積電今年資本支出是否維持在320億至360億美元規模，也備受關注。

劉佩真表示，終端需求變化、庫存去化情況、各製程產能利用率變化以及下半年訂單能見度，都是台積電法說會的重點。