23歲林姓、黃姓藥頭以WeChat聯繫，利用未成年少年幫忙運送毒品，警方近日跟監，發現「小蜜蜂」前往在新北市一處公寓充當據點，隨即聲請搜索票，在屋內起出印有「一日喪命散」的毒咖啡包，警方表示，毒蟲利用周星馳電影台詞當作噱頭，若混合2、3級毒品食用，可能真的會喪命，訊後將林等4人以及另外2名少年移送法辦，主嫌2人羈押、少年收容。

警方日前破獲詐欺集團，並從成員身上起出毒品，循線找到毒販的據點，進而埋伏跟監，發現毒販的「發送中心」出入份子複雜，並趁林等人聚集點貨，以及2名少年「小蜜蜂」取貨，4月6日攻堅將6人一舉成擒。

警方查出，林等人在幕後操控，全部利用通訊軟體聯繫，同時找來輟學的郭姓、賴姓少年跑腿，俗稱小蜜蜂，只要有人透過通訊軟體聯繫，就會依約定地點面交，範圍包括中山區、士林區以及新北市八里，都是毒蟲服務範圍。

警方起出多包毒咖啡包上方印有一日喪命散。（翻攝畫面）

警方發現毒販查獲毒咖啡包，上面印有「一日喪命散」，認為是販毒集團學「周星馳」電影《唐伯虎點秋香》「用七種不同的毒蟲，再加上鶴頂紅提煉七七四十九日而成的，無色無味，殺人於無形」。警方在據點內，發現模擬槍、空氣槍，已經24包毒咖啡包、100多公克的K他命以及多顆MDMA等新興毒品。

林姓藥頭等4人移送檢方複訊後，其中2人遭羈押，另外2名少年送少年法庭，遭裁定收容，警方發現藥頭均為20多歲年輕人，並呼籲混用毒品容易喪命，千萬不要一時好奇，施用毒品變成電影台詞中的「血管爆裂而死」。

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