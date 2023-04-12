民進黨立委鄭運鵬表示，國際上友邦這幾年經過台灣海峽，維護台灣安全、區域穩定已經不是新聞，有些國家會在外交跟兩岸關係做兩手策略，這必須尊重，有些事情能講不能做、有些能做不能講，馬克宏訪陸勢必有些默契。（游念育攝）

法國總統馬克宏訪陸後，傳出法國花月級護衛艦、舷號F 731的Prairial（牧月號）9日晚間從南往北進入台灣海峽，竟罕見的在海峽中線以西、貼近陸沿海航行，被解讀為馬克宏政府向陸傾斜。對此，國民黨立委賴士葆表示，各國外交政策尊重，希望越多國家支持台灣，他只說不介入台海爭端，並沒有說不支持我們。

依《菱傳媒》今報導，馬克宏8日訪中後接受專訪，表態在台海議題上不作美國的追隨者後，法國9日即派遣軍艦牧月號從海峽中線以西通過台海。報導稱該艦進入台灣海峽後，未與一般民主國家如美、英、加等的軍艦般，航行在台灣海峽中線以東，反常地靠海峽中線以西航行，且期間無解放軍軍艦監控，顯然已獲中共同意。報導引述專家意見直言，此代表軍事上的宣示，意味法國與中國之間的關係更緊密，對美台都是嚴重的警訊。

對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國際上友邦這幾年經過台灣海峽，維護台灣安全、區域穩定已經不是新聞，有些國家會在外交跟兩岸關係做兩手策略，這必須尊重，有些事情能講不能做、有些能做不能講，馬克宏訪陸勢必有些默契。

鄭運鵬分析，國際上認為馬克宏比較綏靖主義、對台灣不尊重的發言，某種程度也是他認為還可以妥協的言論，但不代表法國跟歐洲，全世界都這樣看。

鄭運鵬指出，馬克宏在國內壓力很大，他因為年改議題的關係支持度掉非常多，他也在尋求政治上平衡的議題，但對台灣來說當然不能接受，法國議員也表達不能接受，相信法國民意跟馬克宏所說落差很大，尊重他的發言，法國是偉大國家，也經歷過歷史洗禮，他們會知道民主跟盟邦的可貴，馬克宏那段話並不會變成法國主流。

民進黨立委賴瑞隆則稱，民主陣營經過水域都會在海峽東側、靠近台灣，這次法國軍艦確實比較不尋常，各界解讀是不是馬克宏到北京跟習近平互動，特別是雙方買的軍機、商業上的往來，希望這是個案、短期現象。

外界擔心法國護衛艦貼近陸，恐成為台灣一大警訊，對此，賴瑞隆說，台灣要隨時做好萬全準備才能和平，國防要持續進行，有能力保衛自己才能尋求和平，台灣不可能主動侵略，但也要能保護自己，別人才不敢輕啟戰端，這是尋求和平最好的方法。

賴瑞隆呼籲，不要因為短期利益影響大家對法國評價，也可以看到法國內部跟世界各國對馬克宏有很多意見，民主陣營應該團結合作、給習近平更大壓力。