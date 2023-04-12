中市高姓人夫指控，老婆結婚拿到父親給的百萬結婚基金就搬回娘家，父過世後搬回，但拒同房又要求兒子繼承土地，未獲同意就搬走，他清理房間驚見老婆與某男的性器官血脈賁張照及曖昧情書，怒以侵害配偶權提告求償。老婆辯稱，是婚前與男友的信與照，早已分手無聯絡，法官以均「未標記日期」，認證據不足判人夫敗訴，可上訴。

高男說，他與老婆在2018年1月間間經介紹交往，父親很賞識她，還承諾若兩人結婚，要給她百萬結婚基金，她懷孕後，兩人同年3月閃婚，父依約匯給她百萬。

高男表示，老婆拿到錢借搬回娘家住，在2019年4月間生下兒子，直到父在2021年10月間過世，她才要求回家住，但拒絕同房，不斷要求將父親遺產中的一筆土地由兒子繼承登記，未獲他同意，就再搬回娘家，在2022年間回家搬東西2次。

高男隨後打掃房間，赫然發現一封寫給老婆的情書，信未經投遞郵寄，信封上寫「親愛的人收」，內文為「我愛你喔！老婆：情人節快樂，我是真的愛你，我會愛你到永遠，祝你天天快樂、美麗」，署名「瑋」；此外，又發現1張血脈賁張照片，畫面是老婆張嘴與某男裸露性器官，他憤怒提告求償。

高妻抗辯，是她婚前與男友的信件及照片，兩人早在2016年分手，沒有再來往。

法官認定，照片並無標記日期，也無其他證據有查證拍攝日期，無從證明是在婚姻關係中所拍的合照；情書也沒寫日期，沒有證據是誰所寫，於何時所寫，而判決駁回。