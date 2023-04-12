勞動部部長許銘春哽咽落淚。（林良齊攝）

為了讓社會大眾瞭解女性勞動價值，有就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作擴大「25淑女事件」50周年活動，提案補助3000萬獲准，立委楊曜今天質疑25淑女為交通事件，並非勞動場所發生，根本是在拍高雄市市長陳其邁馬屁，並與勞動部部長許銘春質疑時發生口角，許銘春因而一度退出備詢台，離會委員會怒回「我不幹了，可以吧？」，但過了約5分鐘後再度返回委員會哽咽落淚。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。（林良齊攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。

民進黨立委楊曜質詢時表示，就業安定基金擬補助25淑女事件3000萬元，有符合就安基金使用目的嗎？25淑女事件是交通事件或職安事件？對任何不幸事件罹難者會加以追思，但這根本是拿就安基金去拍陳其邁的馬屁，25淑女為交通意外事件，應由交通部補助，建議應全部換掉就安基金委員。

楊曜說，如果是女性勞工被霸凌紀念還有意義，但沉船事件中的罹難者也有男性，明眼人看得出來妳來自高雄，拿就安基金大拍陳其邁的馬屁，沒有誤會、哪有誤會。

許銘春回應，當時的情況對女工不平等，委員盼透過這個事件彰顯女性勞工價值，不只凸顯這個事情，經過討論也認為要支持，不只補助高雄市政府，也補助各地方政府辦理相關活動。沒辦法接受稱其拍陳其邁馬屁，稱時間到了，退回座位，並且稱「我不幹了可以吧」，並哽咽落淚，收拾情緒又再度返回備詢台備詢。