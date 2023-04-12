智利國會今天通過政府極力推動的法案，將每週工時從45小時逐步減至40小時，讓總統波里奇（Gabriel Boric）在支持度下滑之際取得立法勝利。

路透社報導，波里奇去年上任時承諾大刀闊斧推動社會與經濟改革，但他屢遭挫敗，包括選民否決進步的新憲法，關鍵的稅改法案也未獲得國會通過。

新的每週工時法還待波里奇簽署後生效，這讓政府在立法上獲得小小的勝利。

新法規定，每年必須將每週工時減少1小時，直到每週工時達到40小時，屆時智利將躋身工業化程度最高的國家之列。

在英國與西班牙等國正實驗進一步縮減每週工時之際，智利這項法案在國會以壓倒性票數通過，有127人投下贊成票，只有14人投下反對票。

智利數家公司已宣布會採用新規定，包括智利國營銅礦公司（Codelco），這家銅礦巨擘今年稍早表示，會試圖在2026年前將每週工時減至40小時。

然而，有一些小型企業批評這項新法，稱他們沒有足夠資源雇用更多員工來維持同樣的工作結果。