2024年1月將進行總統及立法委員大選，由於基隆市現任的區域立委蔡適應宣布不參選連任，吸引國民黨、民進黨多位市議員角逐各政黨的初選提名。民進黨12日宣布將自17日起展開兩階段全民調初選，國民黨的初選作業也將於近期舉行。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，國民黨中央將於12日公布初選作業時程，在基隆市部分，黨部將於4月17日到19日三天登記，黨內將會先進行協調，協調不成才會進行初選。至於初選方式，黨部將尊重參選同志的意願，包括全民調，或比照台北市民調與黨員投票「三七制」兩種方式，都可以選擇，一切以團結勝選為目標。至於初選結果，預計在4月20日左右

目前國民黨已經宣布參選的，包括前副議長、現任議員林沛祥，已經連任六屆的資深市議員何淑萍也將於14日正式宣布參選。另外，基隆市前議長宋瑋莉也表示，正在審慎評估，不排除投入立委初選。

民進黨目前已經投入立委初選的，包括了市議員鄭文婷、張秉鈞及張之豪等三人。民進黨基隆市黨部表示，3月底市黨部在中央黨部進行協調，但有議員在協調時，堅持舉辦初選，因此未獲共識。民進黨基市黨部將自4月17日起，以全民調方式進行立委初選。初選民調將分為兩階段進行，第一階段自4月17日到21日，第二階段自4月24日到28日進行。