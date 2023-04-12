有多年辦理商演、展場、尾牙的藝能公司陳姓女負責人，因公司營運1年就破產倒閉，被迫賣帳戶給詐騙集團賺取生活費，遭《原子少年》成員藍弟和合夥人提告偽造印文、詐欺罪，檢警偵辦期間，陳女不幸墜樓身亡，台北地檢署12日以被告死亡，不起訴陳女。
陳女2021年找人合夥創辦藝能公司，網羅包括《原子少年》競賽獲得第3名的藍弟(籃子桓)等多名舞蹈老師。
不料，這家藝能公司疑因經不善，去年6月破產停業，陳女和合夥人發生債務糾紛，向地下錢莊借錢，甚至淪落到為了3000元，把帳戶賣給詐欺集團協助購買比特幣。
除了合夥人對陳女提告詐欺等多項民刑事告訴外，另藍弟也指控陳女未經其同意，把他列為公司股東，涉嫌偽造印文罪，此外，陳母面對地下錢莊追債，也控告女兒陳女涉嫌偽造有價證券。
檢警去年偵辦期間，陳女到案否認犯罪，辯稱她將藍弟列為公司股東前，曾口頭邀請並詢問過意願，結果陳女不幸在3月初墜樓身亡，台北地檢署因陳女死亡，她遭控案件都依法以不起訴結案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。