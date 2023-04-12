雲杉步道。（林務局屏東林管處提供／林雅惠傳真）

瞭望台雲海。（林務局屏東林管處提供／林雅惠傳真）

桃源區藤枝國家森林遊樂區2009年遭莫拉克颱風侵襲損壞，封園近 10年後，219年3月31日重新對外開園，試營運期間除實施入園人數總量管制，也以申請方式憑證入園，為增加遊客入園的便利性，將於今年4月21日起免預約，現場購票即可入園，每日人數上限800人。

藤枝國家森林遊樂區經過一年的調適性營運後，經屏東林區管理處就入園人數及用水情形等多方因素綜合評估，從今年4月21日起採現場購票即可直接入園，增加了遊客到訪的便利性。

林務局屏東林區管理處表示，為因應山區水源調節，仍維持每日800人購票上限，遊客可隨時透過台灣山林悠遊網（https://reurl.cc/xlkMW4）即時查詢藤枝國家森林遊樂區網站遊客人數，方便旅遊路線的安排。

屏東林區管理處表示，藤枝聯外道路18公里處以上仍進行施工，建議自駕遊客將車輛停放於16.5K處的櫻花公園停車場，由林下步道步行入園（長度約1公里），提前享受大自然帶來的美好。

因藤枝國家森林遊樂區位於中海拔山區，氣溫較低且天氣多變化，提醒遊客需評估身體狀況並挑選適合於山區活動的裝備，並穿著便於山區行走的鞋子。

有關藤枝國家森林遊樂區相關活動資訊，將隨時更新於台灣山林悠遊網、屏東林區管理處官網及「林務局屏東林區管理處」臉書粉絲專頁、「藤枝國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁。