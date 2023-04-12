國民黨最晚6月18日前徵召總統參選人，呼聲最高的新北市長侯友宜今直言，自己平常就會隨時不斷做好準備、克服挑戰「隨時可以上場」，間接做出表態。國民黨文傳會主委洪孟楷今在中常會後受訪時說，黨內相信，無論是侯友宜或是其他縣市首長，任何時刻都可以面對困難並好好的努力，而國民黨在徵召總統候選人的部分有自己的節奏，最晚就是6月18日前就會推出最強母雞。

洪孟楷表示，不管是侯友宜或是其他縣市的市長，隨時都會面臨不同的挑戰，所以任何時刻都可以接受困難、面對困難，並且直球對決、好好地努力，這是大家能夠相信的。他強調，國民黨徵召總統參選人有自己的節奏，能有自己的節奏並在適當的時機推出最強母雞，於明年1月13號贏得大家的信賴，這才是黨內共同一致的方向跟目標。

國民黨文傳會主委洪孟楷今在中常會後受訪時說，黨內相信，無論是侯友宜或是其他縣市首長，任何時刻都可以面對困難並好好的努力。（李奇叡攝）

至於有沒有規畫徵召時程，洪孟楷說，先前已經跟大家說明過，最晚6月18日第3階段立委提名人選全數出爐前，絕對會讓最強母雞出來，大家可以放心。國民黨在每個階段會依照自身節奏提出最好的人選，就如同今天第一階段提名立委參選人，每個選區都是最合適的人選，「我們有十足的信心，絕對能夠為台灣人民贏得各選區的立委勝利」。