國民黨主席朱立倫今在中常會上表明，要整合民眾黨、其他在野政黨及非綠盟友的團結，不過先前民眾黨主席柯文哲曾稱反對下架民進黨、非綠聯盟這種政治口號。國民黨文傳會主委洪孟楷會後受訪時強調，現在跟每個在野力量都有良好的溝通管道，會用盡辦法爭取團結。

朱立倫今說，唯有國民黨、泛藍朋友及所有非綠、在野朋友團結一致，台灣才會贏。上月已整合黨內意見，團結在一起，現階段更要努力讓泛藍朋友團結，而下一階段則爭取包含民眾黨、其他在野政黨，及很多非綠朋友團結，需要大家一起努力。

洪孟楷表示，目前國民黨跟每一個政黨、在野力量都有良好的溝通管道，請大家放心，國民黨一定會用盡一切誠意、辦法、管道，爭取團結所有在野的力量。

洪孟楷說，國民黨透過徵召總統參選人的方式來確立黨內共識，接下來就要整合一切在野的力量，並在適當的時機推出徵召的人選，因此就是一步一步來做，不躁進也不拖延，更重要的是，現階段是在預設的腳步中。

洪孟楷強調，明年1月13號選票上面，國民黨絕對會有最強、最值得台灣人民相信的母雞，並且跟所有選區的立委，一同讓人民選擇。

至於今天出席中常會的國民黨人都穿著白色上衣及牛仔長褲，是否有要藉此展現「大團結」的態度？洪孟楷說，大家都是覺得方便簡單、乾淨俐落，強調的就是不管中央提名委員會或所有的立委，大家都是同一隊，都共同努力往一個目標邁進，就是2024要贏回政權、贏回中華民國、贏回台灣。今天不論服裝、手勢，都希望能夠展現是同一隊，而大家的默契也確實如此，「希望給國人耳目一新的形象，也希望大家2024給我們機會跟肯定」。