郭貞慧的夫婿、前農委會副主委李退之（左）今天秀出相關照片，指控立委賴惠員控藉勢破壞行政中立。（張毓翎攝）

民進黨台南市立委第一選區初選，繼昨日指控立委賴惠員賄選後，郭貞慧競選團隊12日又爆料，賴惠員濫用現任優勢，壓迫行政官員、農會專職人員配合舉辦政績說明會，違反行政中立；賴惠員則駁斥，她身為農業選區的立委，是為農民創造福利，卻遭對手扭曲成干涉行政，令人深感莫名。

郭貞慧的夫婿、前農委會副主委李退之今天秀出相關照片，指出2月26日賴惠員在與農委會辦理「陳吉仲與農民座談會」發放印有「民調電話 唯一支持賴惠員」的競選文宣品，將執政官員陷於違法風暴，賴惠員必將成為執政黨大選最大破口。

李退之說，台灣花了許多年才將農會體制化，原本溪北各農會都嚴守行政中立原則，但此次初選，溪北各大農會紛紛掛滿賴惠員廣告看板，還要配合賴惠員動員農民，明確違法，近日內將採取法律行動，正式告發賴惠員違反行政中立法等相關法令，也將相關事證送交黨中央。

針對郭陣營的批評，賴惠員反擊，她長期以來都在幫農、漁民解決困難，包括補助災害損失及促進未來產業的發展，各基層農會也頻頻與他們相互配合服務，如今對手為了初選，竟然可以一筆抹煞農民、農會和她共同的努力，甚至拉農政單位來當墊背，呼籲對手「選舉不要選到沒有人性」。