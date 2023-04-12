受惠於資本市場走勢震盪走高，台股交易量能回溫，開發金控集團旗下各子公司3月份業務維持穩健營運表現。子公司中國人壽受惠於穩定的經常性收益，有助於獲利表現，3月份稅後純益9.04億，今年第一季稅後純益3.21億。3月份台股量增價揚，挹注凱基證券經紀、資本市場及金融操作等業務貢獻；凱基證券3月份稅後純益為6.43億；今年第一季稅後純益為18.92億。凱基銀行各業務持續穩健成長，利息及手續費收入等核心收益穩定貢獻獲利，3月份稅後純益5.27億；今年第一季稅後純益達15.35億。中華開發資本受惠於國內外資本市場震盪走高，有利投資部位評價表現，3月份稅後純益為3.30億，今年第一季累計稅後純益為9.33億。

開發金控指出，全球經濟仍面臨諸多不確定因素，開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。